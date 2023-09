MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochmittag mit Abschlägen

MasterCard im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MasterCard-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 387,80 EUR abwärts.

Das Papier von MasterCard befand sich um 11:33 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,6 Prozent auf 387,80 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MasterCard-Aktie bisher bei 385,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 388,40 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 140 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2023 bei 391,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,03 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 287,00 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 27.07.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.269,00 USD umgesetzt, gegenüber 5.497,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,15 USD fest.

