MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard büßt am Freitagnachmittag ein

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MasterCard-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 387,32 USD.

Die MasterCard-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 387,32 USD. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 387,20 USD nach. Bei 387,87 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 221.972 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (418,60 USD) erklomm das Papier am 15.09.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 7,47 Prozent niedriger. Bei 293,50 USD fiel das Papier am 22.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,22 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 27.07.2023 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,89 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6.269,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.497,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 29.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,14 USD je MasterCard-Aktie.

