MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verliert am Montagmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von MasterCard. Das Papier von MasterCard gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 366,80 EUR abwärts.

Die MasterCard-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:43 Uhr um 0,2 Prozent auf 366,80 EUR ab. Im Tief verlor die MasterCard-Aktie bis auf 366,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 367,60 EUR. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.762 Stück gehandelt.

Am 11.09.2023 markierte das Papier bei 395,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 7,69 Prozent wieder erreichen. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 317,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Am 26.10.2023 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,68 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.533,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2023 12,16 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

