MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 401,98 USD zu.

Die MasterCard-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 401,98 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die MasterCard-Aktie bei 403,69 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 400,72 USD. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 92.344 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 418,60 USD. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Bei 336,53 USD fiel das Papier am 23.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

MasterCard gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.533,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 5.756,00 USD in den Büchern gestanden.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,16 USD je Aktie belaufen.

