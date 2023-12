MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zieht am Nachmittag an

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Die MasterCard-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 427,53 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 427,53 USD. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 427,60 USD. Bei 425,08 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 83.061 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 427,60 USD erreichte der Titel am 20.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 0,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 336,53 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 21,29 Prozent Luft nach unten.

Am 26.10.2023 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,39 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,68 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.533,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.756,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte MasterCard am 01.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor 5 Jahren verdient