MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Vormittag kaum verändert

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im AMEX-Handel bei 424,72 USD.

Anleger zeigten sich um 22:15 Uhr bei der MasterCard-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im AMEX-Handel nahezu unverändert bei 424,72 USD. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 425,57 USD. Die MasterCard-Aktie sank bis auf 423,67 USD. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 423,67 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 1.007 MasterCard-Aktien.

Am 19.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 425,57 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.12.2022 bei 336,59 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 20,75 Prozent sinken.

MasterCard ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 2,68 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,50 Prozent auf 6.533,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.756,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von MasterCard veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,16 USD je Aktie belaufen.

