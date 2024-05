MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 457,13 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 457,13 USD. Das bisherige Tagestief markierte MasterCard-Aktie bei 456,20 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 457,91 USD. Zuletzt wurden via New York 62.313 MasterCard-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 490,00 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 7,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 358,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 27,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,37 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,59 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 01.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,23 USD. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,35 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die MasterCard-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 14,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

