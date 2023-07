MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard steigt am Freitagmittag

MasterCard im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 359,20 EUR.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 359,20 EUR zu. Der Kurs der MasterCard-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 359,60 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 357,60 EUR. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 139 Aktien.

Am 19.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 366,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 286,55 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

MasterCard veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 2,76 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.748,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 5.200,00 USD eingefahren.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können MasterCard-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2023 12,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

