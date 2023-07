MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagnachmittag höher

Blick auf MasterCard-Kurs

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 398,51 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von MasterCard konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 398,51 USD. Die MasterCard-Aktie zog in der Spitze bis auf 399,09 USD an. Bei 398,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 109.786 MasterCard-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.07.2023 bei 404,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 1,36 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 276,96 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 43,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 27.04.2023 vor. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,76 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,54 Prozent auf 5.748,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.200,00 USD in den Büchern gestanden.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. MasterCard dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,14 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes MasterCard-Investment eingefahren

Erste Schätzungen: MasterCard gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Deutsche Bank-Aktie steigt: Deutsche Bank gewinnt Ausschreibung für Lufthansa Miles & More-Kreditkarte