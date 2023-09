MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 405,89 USD ab.

Die MasterCard-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 405,89 USD. In der Spitze fiel die MasterCard-Aktie bis auf 405,51 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 408,34 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 53.170 MasterCard-Aktien.

Am 15.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 418,60 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 3,04 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (276,96 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 31,76 Prozent wieder erreichen.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,89 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 2,56 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 6.269,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 5.497,00 USD umgesetzt.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 12,15 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

