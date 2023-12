MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Donnerstagvormittag mit Einbußen

MasterCard im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der AMEX-Sitzung 0,6 Prozent auf 422,13 USD.

Das Papier von MasterCard gab in der AMEX-Sitzung ab. Um 22:15 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 422,13 USD abwärts. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 421,41 USD nach. Bei 425,14 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 3.114 MasterCard-Aktien.

Am 20.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 426,51 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2022 bei 336,59 USD. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 25,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 26.10.2023 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,68 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.756,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.533,00 USD ausgewiesen.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,16 USD je Aktie.

