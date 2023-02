MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard fällt am Mittag

Um 10:35 Uhr rutschte die MasterCard-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 334,40 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die MasterCard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 334,40 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 334,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 66 MasterCard-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.04.2022 bei 360,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 281,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

MasterCard ließ sich am 26.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,65 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.817,00 USD umgesetzt, gegenüber 5.216,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 03.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von MasterCard veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,18 USD fest.

