MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Nachmittag freundlich

MasterCard im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Das Papier von MasterCard legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 465,17 USD.

Das Papier von MasterCard legte um 15:51 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 465,17 USD. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 465,54 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 462,88 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 78.524 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2024 bei 474,17 USD. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 1,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 340,35 USD. Dieser Wert wurde am 14.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 26,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,37 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,47 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 31.01.2024. Es stand ein EPS von 3,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 2,65 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.548,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 5.817,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 14,41 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Discover-Aktie mit Kurssprung: Buffett-Wert Capital One plant Übernahme von Discover

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätte eine Investition in MasterCard von vor 3 Jahren abgeworfen

So sieht das Portfolio von Buffetts Berkshire Hathaway im 4. Quartal 2023 aus - Paramount nach Abverkauf unter Druck