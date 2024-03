MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard büßt am Freitagnachmittag ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die MasterCard-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 483,20 USD ab.

Das Papier von MasterCard befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,1 Prozent auf 483,20 USD ab. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 483,00 USD nach. Bei 488,31 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 64.961 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 490,00 USD. Dieser Kurs wurde am 21.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 1,41 Prozent wieder erreichen. Am 25.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 346,53 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,28 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 2,37 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,47 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 31.01.2024 vor. Es stand ein EPS von 3,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 2,65 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.548,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.817,00 USD umgesetzt.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 14,41 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor einem Jahr verdient

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen