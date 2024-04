MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MasterCard. Das Papier von MasterCard legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 457,00 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 457,00 USD. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 457,74 USD. Bei 457,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56.097 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 490,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 6,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 358,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,37 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,48 USD aus.

MasterCard gewährte am 31.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,18 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 2,65 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,55 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,82 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 01.05.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von MasterCard rechnen Experten am 30.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 14,40 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Erste Schätzungen: MasterCard präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätte eine Investition in MasterCard von vor 3 Jahren abgeworfen

MasterCard erarbeitet Maßstab für digitale Blockchain-Überweisungen in Lateinamerika