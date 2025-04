MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagnachmittag im Aufwind

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 516,74 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 516,74 USD. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 517,29 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 515,62 USD. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45.098 Stück gehandelt.

Am 04.03.2025 markierte das Papier bei 582,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,63 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.07.2024 bei 428,86 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 17,01 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,94 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete MasterCard 2,74 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Am 30.01.2025 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,98 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,48 Mrd. USD im Vergleich zu 6,55 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 01.05.2025 vorlegen. Am 06.05.2026 wird MasterCard schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 15,89 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor 5 Jahren verdient

Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Fondsmanager weiter zuversichtlich für Tech-Werte

Erste Schätzungen: MasterCard zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel