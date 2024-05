MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von MasterCard zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 460,12 USD. Die MasterCard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 460,56 USD. Bei 458,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53.137 MasterCard-Aktien.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 490,00 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 6,49 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 358,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 22,19 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,59 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,37 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

MasterCard veröffentlichte am 01.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 6,35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 14,29 USD je Aktie aus.

