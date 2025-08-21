MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verteuert sich am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von MasterCard zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 15:50 Uhr wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 599,00 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die MasterCard-Aktie sogar auf 599,29 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 595,30 USD. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49.149 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 599,29 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Bei einem Wert von 461,95 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2024). Mit Abgaben von 22,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2024 mit 2,74 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,92 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 628,00 USD je MasterCard-Aktie an.

Am 31.07.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,50 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,17 Prozent auf 8,15 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 16,37 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 3 Jahren abgeworfen