MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagabend höher

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 597,97 USD.

Die Aktie notierte um 20:06 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 597,97 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 601,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 595,30 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten MasterCard-Aktien beläuft sich auf 199.203 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 601,50 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 0,59 Prozent niedriger. Am 24.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 461,95 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 22,75 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,92 USD, nach 2,74 USD im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 628,00 USD an.

MasterCard ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 3,50 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,17 Prozent auf 8,15 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2025 16,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

