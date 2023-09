MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gibt am Freitagvormittag nach

Kurs der MasterCard

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 403,86 USD ab.

Die MasterCard-Aktie gab im AMEX-Handel um 22:15 Uhr um 1,7 Prozent auf 403,86 USD nach. Die MasterCard-Aktie sank bis auf 402,37 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 406,12 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten MasterCard-Aktien beläuft sich auf 5.074 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2023 auf bis zu 417,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,32 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 278,35 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Am 27.07.2023 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MasterCard im vergangenen Quartal 6.269,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MasterCard 5.497,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte MasterCard am 31.10.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 12,15 USD je MasterCard-Aktie.

