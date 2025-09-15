DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,35 -4,1%Dow46.412 +0,2%Nas22.787 +0,7%Bitcoin95.467 -2,8%Euro1,1797 +0,4%Öl66,58 -0,1%Gold3.746 +1,7%
Blick auf Aktienkurs

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Abend nahe Vortagesschluss

22.09.25 20:25 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Abend nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagabend die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 584,16 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
498,40 EUR 2,80 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MasterCard-Aktie wies um 20:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 584,16 USD. Die MasterCard-Aktie zog in der Spitze bis auf 587,30 USD an. Die höchsten Verluste verbuchte die MasterCard-Aktie bis auf 580,97 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 580,97 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 189.599 MasterCard-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 601,50 USD. Dieser Kurs wurde am 23.08.2025 erreicht. 2,97 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (466,75 USD). Mit Abgaben von 20,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,74 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,90 USD. Analysten bewerten die MasterCard-Aktie im Durchschnitt mit 628,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,50 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat MasterCard 8,15 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte MasterCard am 23.10.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,38 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
