MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von MasterCard zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die MasterCard-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 376,40 EUR.

Die MasterCard-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:56 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 376,40 EUR. Bei 376,60 EUR markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 375,60 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 406 MasterCard-Aktien.

Am 11.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 395,00 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 317,95 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,53 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

MasterCard gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,39 USD gegenüber 2,68 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 6.533,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.756,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 13,50 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MasterCard am 01.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 12,16 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

