MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MasterCard. Das Papier von MasterCard legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 411,25 USD.

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 411,25 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MasterCard-Aktie bisher bei 412,82 USD. Bei 412,26 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.072 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 418,60 USD. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.12.2022 (336,53 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 18,17 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 26.10.2023 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MasterCard ein EPS von 2,68 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.756,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.533,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 01.02.2024 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,16 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

