MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 426,01 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 426,01 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 427,00 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 424,75 USD. Bisher wurden via New York 46.007 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 427,60 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.12.2022 bei 336,53 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 26.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 3,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,68 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.533,00 USD umgesetzt, gegenüber 5.756,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte MasterCard am 01.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,16 USD je MasterCard-Aktie.

