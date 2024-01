MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

MasterCard im Fokus

Die Aktie von MasterCard hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die MasterCard-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 439,87 USD an der Tafel.

Die MasterCard-Aktie kam im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 439,87 USD. Die MasterCard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 440,27 USD. Im Tief verlor die MasterCard-Aktie bis auf 438,72 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 440,27 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.476 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 440,57 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2023 auf bis zu 340,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,62 Prozent.

Am 26.10.2023 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 6.533,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.756,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 13,50 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von MasterCard rechnen Experten am 29.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2024 14,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

