MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagnachmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 459,15 USD zu.

Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 459,15 USD. Die MasterCard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 460,00 USD. Bei 458,48 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 35.707 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 490,00 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 6,72 Prozent zulegen. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 358,00 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,03 Prozent.

MasterCard-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,37 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,48 USD aus.

MasterCard gewährte am 31.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MasterCard ein EPS von 2,65 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 6,55 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,57 Prozent gesteigert.

Am 01.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von MasterCard veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von MasterCard rechnen Experten am 30.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 14,40 USD je MasterCard-Aktie.

