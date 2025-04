MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

So entwickelt sich MasterCard

Die Aktie von MasterCard zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 541,11 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 541,11 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MasterCard-Aktie bisher bei 543,57 USD. Bei 535,25 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 72.812 MasterCard-Aktien.

Am 04.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 582,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 7,56 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.07.2024 (428,86 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,94 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete MasterCard 2,74 USD aus. Analysten bewerten die MasterCard-Aktie im Durchschnitt mit 628,00 USD.

Am 30.01.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7,48 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,55 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 01.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 06.05.2026 wird MasterCard schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 15,89 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor 5 Jahren verdient

Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Fondsmanager weiter zuversichtlich für Tech-Werte

Erste Schätzungen: MasterCard zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel