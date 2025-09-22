DAX23.628 +0,4%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.501 +0,3%Nas22.726 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1790 -0,1%Öl68,04 +2,2%Gold3.780 +0,9%
Kursentwicklung

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

23.09.25 16:10 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die MasterCard-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 585,04 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
489,00 EUR -9,40 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr bei 585,04 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die MasterCard-Aktie bei 586,86 USD ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der MasterCard-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 585,04 USD nach. Mit einem Wert von 585,45 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 50.547 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Bei 601,50 USD markierte der Titel am 23.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 466,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 25,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für MasterCard-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,90 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der MasterCard-Aktie wird bei 628,00 USD angegeben.

Am 31.07.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8,15 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 6,96 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
29.09.2017MasterCard OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
31.10.2016MasterCard NeutralCompass Point
29.04.2016MasterCard NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
15.04.2016MasterCard NeutralCompass Point
30.07.2015MasterCard Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012MasterCard sellUBS AG
02.08.2012MasterCard sellUBS AG
09.07.2012MasterCard sellUBS AG
23.01.2009MasterCard ErsteinschätzungCitigroup Corp.
11.12.2008MasterCard underperformCowen and Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MasterCard Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
