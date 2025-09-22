MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die MasterCard-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 585,04 USD.

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr bei 585,04 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die MasterCard-Aktie bei 586,86 USD ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der MasterCard-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 585,04 USD nach. Mit einem Wert von 585,45 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 50.547 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Bei 601,50 USD markierte der Titel am 23.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 466,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 25,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für MasterCard-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,90 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der MasterCard-Aktie wird bei 628,00 USD angegeben.

Am 31.07.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8,15 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 6,96 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

