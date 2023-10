MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard präsentiert sich am Montagvormittag fester

So entwickelt sich MasterCard

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MasterCard. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 364,40 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die MasterCard-Papiere um 09:14 Uhr 0,4 Prozent. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 364,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 363,20 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 219 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 395,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.10.2022 bei 299,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 21,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 27.07.2023. Das EPS lag bei 2,89 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 2,56 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.269,00 USD – ein Plus von 14,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MasterCard 5.497,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte MasterCard möglicherweise am 29.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

