MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 436,60 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 436,60 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die MasterCard-Aktie bis auf 435,89 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 438,53 USD. Zuletzt wurden via New York 76.950 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 440,57 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 340,35 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2023). Mit Abgaben von 22,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 26.10.2023. Das EPS wurde auf 3,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.533,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.756,00 USD umgesetzt.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können MasterCard-Anleger Experten zufolge am 29.01.2025 werfen.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

