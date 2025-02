MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Montagnachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von MasterCard zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 559,18 USD zu.

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 559,18 USD. Zwischenzeitlich stieg die MasterCard-Aktie sogar auf 561,28 USD. Bei 558,43 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 47.267 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 576,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,15 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 428,86 USD am 25.07.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 23,31 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten MasterCard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,74 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,27 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie aus.

MasterCard ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,64 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,98 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 7,48 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 24.04.2025 vorlegen.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2025 auf 15,89 USD je Aktie.

