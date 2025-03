MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag im Aufwind

So bewegt sich MasterCard

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 542,84 USD nach oben.

Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere um 15:51 Uhr 1,3 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die MasterCard-Aktie bei 543,49 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 539,35 USD. Zuletzt wechselten via New York 79.806 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 582,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.07.2024 bei 428,86 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 26,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für MasterCard-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,27 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 628,00 USD.

Am 30.01.2025 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,48 Mrd. USD – ein Plus von 14,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MasterCard 6,55 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 24.04.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,69 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

Redaktion finanzen.net

