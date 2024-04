MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochnachmittag kaum verändert

Aktie im Blick

Die Aktie von MasterCard zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 463,22 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der MasterCard-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 463,22 USD. Bei 467,47 USD erreichte die MasterCard-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der MasterCard-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 462,82 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 465,29 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 101.840 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 490,00 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 5,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 358,00 USD fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,71 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,48 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,37 USD je Wertpapier.

MasterCard ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,65 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 6,55 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,57 Prozent gesteigert.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 14,40 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

