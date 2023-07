MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard steigt am Montagnachmittag

MasterCard im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Zuletzt sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 397,93 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 397,93 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die MasterCard-Aktie bei 398,57 USD. Bei 397,48 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52.452 MasterCard-Aktien.

Am 18.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 404,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 276,96 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 30,40 Prozent sinken.

MasterCard ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5.748,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.200,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte MasterCard die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 12,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

