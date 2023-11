MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagvormittag schwächer

MasterCard im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 376,20 EUR ab.

Die MasterCard-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:05 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 376,20 EUR. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 376,20 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 376,80 EUR. Bisher wurden via Tradegate 86 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 395,00 EUR markierte der Titel am 11.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 317,95 EUR ab. Abschläge von 15,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 26.10.2023 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6.533,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 5.756,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte MasterCard am 01.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,16 USD je Aktie.

