MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken MasterCard am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 403,00 EUR.

Das Papier von MasterCard befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 403,00 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MasterCard-Aktie bisher bei 401,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 404,00 EUR. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 551 Aktien.

Am 23.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 406,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,79 Prozent hinzugewinnen. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 317,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 21,10 Prozent wieder erreichen.

Am 26.10.2023 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.533,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 5.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können MasterCard-Anleger Experten zufolge am 29.01.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 12,16 USD je MasterCard-Aktie.

