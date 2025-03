MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MasterCard zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 546,00 USD zu.

Das Papier von MasterCard legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 546,00 USD. Die MasterCard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 546,63 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 545,95 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 57.074 MasterCard-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 582,00 USD. Gewinne von 6,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 428,86 USD. Dieser Wert wurde am 25.07.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 21,45 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für MasterCard-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,74 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,27 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 628,00 USD.

MasterCard veröffentlichte am 30.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 7,48 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,55 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 18,69 USD je Aktie aus.

