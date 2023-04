MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel MasterCard 338,20 EUR

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 337,60 EUR. Bei 337,40 EUR markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 338,40 EUR. Bisher wurden via Tradegate 282 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 362,95 EUR an. Gewinne von 6,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 286,55 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,82 Prozent.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 26.01.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,65 USD, nach 2,35 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 5.817,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.216,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,23 USD fest.

