MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 459,09 USD ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 459,09 USD. Bei 459,02 USD markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 460,94 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 64.880 MasterCard-Aktien.

Bei 490,00 USD markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 6,73 Prozent Luft nach oben. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 358,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 22,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2023 mit 2,37 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,48 USD je Aktie ausschütten.

Am 31.01.2024 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 3,18 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 2,65 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,55 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 5,82 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.05.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von MasterCard rechnen Experten am 30.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 14,40 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Ethereum überholt: Solana ist globaler Spitzenreiter bei Stablecoin-Transfers

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: MasterCard präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel