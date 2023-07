MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verbilligt sich am Nachmittag

MasterCard im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 403,24 USD.

Die MasterCard-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 403,24 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die MasterCard-Aktie bis auf 402,81 USD. Bei 403,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 58.954 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2023 bei 404,91 USD. Gewinne von 0,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 276,96 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 31,32 Prozent sinken.

MasterCard gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,80 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 2,76 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat MasterCard im vergangenen Quartal 5.748,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MasterCard 5.200,00 USD umsetzen können.

Die MasterCard-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,12 USD je MasterCard-Aktie.

