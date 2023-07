MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zieht am Vormittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im AMEX-Handel gewannen die MasterCard-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Im AMEX-Handel gewannen die MasterCard-Papiere um 22:15 Uhr 1,6 Prozent. Kurzfristig markierte die MasterCard-Aktie bei 404,67 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 397,00 USD. Zuletzt wurden via AMEX 6.358 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 404,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. 0,05 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 278,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,18 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

MasterCard gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,76 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,54 Prozent auf 5.748,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.200,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,12 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

