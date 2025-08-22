MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 597,87 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 597,87 USD. Im Tief verlor die MasterCard-Aktie bis auf 596,77 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 597,82 USD. Bisher wurden heute 49.146 MasterCard-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 601,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 0,61 Prozent wieder erreichen. Am 24.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 461,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 29,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,92 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,74 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 628,00 USD.

MasterCard ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,50 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent auf 8,15 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte MasterCard am 23.10.2025 präsentieren.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

