MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Abend tiefer

So bewegt sich MasterCard

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 594,49 USD.

Die MasterCard-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 594,49 USD. Im Tief verlor die MasterCard-Aktie bis auf 594,00 USD. Bei 597,82 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten MasterCard-Aktien beläuft sich auf 151.607 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 601,50 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 1,17 Prozent niedriger. Am 24.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 461,95 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für MasterCard-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,74 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,92 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 31.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,50 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,15 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die MasterCard-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2025 auf 16,37 USD je Aktie.



