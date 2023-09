MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittag verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MasterCard-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 377,40 EUR abwärts.

Um 11:53 Uhr rutschte die MasterCard-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 377,40 EUR ab. Die MasterCard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 377,40 EUR ab. Bei 378,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 500 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2023 markierte das Papier bei 395,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 286,55 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 31,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

MasterCard ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,89 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.269,00 USD im Vergleich zu 5.497,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte MasterCard am 31.10.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,15 USD je MasterCard-Aktie.

