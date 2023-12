MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittag in Grün

MasterCard im Blick

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von MasterCard legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 423,44 USD.

Um 10:52 Uhr sprang die MasterCard-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 423,44 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 423,44 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 15.260 MasterCard-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 361,00 USD. Dieser Kurs wurde am 10.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 14,75 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2023 auf bis zu 361,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 17,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.533,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 5.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Die MasterCard-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

