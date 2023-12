MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard reagiert am Montagvormittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die MasterCard-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 423,44 USD zu.

Die MasterCard-Aktie konnte um 10:52 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 423,44 USD. Bei 423,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 15.260 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (361,00 USD) erklomm das Papier am 10.01.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 361,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 14,75 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 26.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,68 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.533,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 5.756,00 USD eingefahren.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

