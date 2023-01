MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Donnerstagvormittag höher

Das Papier von MasterCard legte um 09:22 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 1,2 Prozent auf 351,15 EUR.

Am 28.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 364,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 281,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 27.10.2022 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,68 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 2,37 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5.756,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 4.985,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte MasterCard am 03.05.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 01.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 10,54 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

