MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagnachmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 434,43 USD.

Die MasterCard-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 434,43 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die MasterCard-Aktie bis auf 431,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 432,55 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 95.830 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 440,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 1,48 Prozent zulegen. Am 14.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 340,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 21,66 Prozent Luft nach unten.

MasterCard ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.533,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.756,00 USD in den Büchern standen.

Die MasterCard-Bilanz für Q4 2023 wird am 31.01.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 29.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,16 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

