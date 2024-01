MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagvormittag im Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von MasterCard. Das Papier von MasterCard befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 0,6 Prozent auf 435,81 USD ab.

Um 22:15 Uhr ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 435,81 USD. Bei 435,73 USD markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 437,64 USD. Bisher wurden via AMEX 1.292 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 440,34 USD. Dieser Kurs wurde am 23.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 1,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 340,50 USD. Dieser Wert wurde am 17.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 21,87 Prozent Luft nach unten.

Am 26.10.2023 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,50 Prozent auf 6.533,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 29.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2023 12,16 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: MasterCard zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätte eine Investition in MasterCard von vor einem Jahr abgeworfen