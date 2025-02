MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Blick auf MasterCard-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 564,89 USD zu.

Das Papier von MasterCard konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 564,89 USD. Die MasterCard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 565,15 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 562,59 USD. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.733 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 576,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2025). Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 2,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 428,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 24,08 Prozent sinken.

Nach 2,74 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,27 USD je MasterCard-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der MasterCard-Aktie wird bei 628,00 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 30.01.2025 vor. In Sachen EPS wurden 3,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 2,98 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 7,48 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,16 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte MasterCard am 24.04.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 15,89 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

